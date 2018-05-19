Мустафа Джемилев просит Балуха прекратить голодовку

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев призвал политзаключенного Владимира Балуха прекратить голодовку. Также он поговорит на эту тему и с Олегом Сенцовым.



Об этом в субботу, 19 мая, пишет Укринформ.



По его словам, не следует убивать себя за решеткой.



"Они молодцы, что объявили голодовку и продержали ее определенное время, ведь это мобилизовало общество. Однако пять дней назад я говорил с Балухом и сказал ему: "Я горжусь тобой, но ты должен выйти оттуда живым. Россия - не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность. То же самое я хочу сказать и Сенцову", - отметил Джемилев.

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Он добавил, что при отсутствии принудительного кормления у людей, которые объявили голодовку, остаются считанные дни.



"Вообще в голодовке есть смысл только тогда, когда о ней становится известно широкой общественности, то есть она используется для привлечения внимания", - сказал депутат.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

10 апреля депутаты Верховной Рады направили к Балуху обращение с призывом прекратить голодовку, но он не отказался от своего решения.