Новым главой Хмельницкой ОГА назначен Вадим Лозовой

Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. Перед этим был уволен с соответствующей должности Александр Корнийчук.
Об этом он сообщил во время выступления в Хмельницкой области, передает "112 Украина".
"Поддержал предложение правительства, которое было внесено относительно назначения на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Николаевича Лозового. Прошу любить и жаловать, прошу поддержать аплодисментами. Указ Президента по этому поводу подписан", - заявил президент.
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Затем Порошенко вручил Лозовому удостоверение главы обладминистрации.
Отмечается, что бывший глава Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук станет его советником.
Об отставке Корнийчука стало известно 16 мая. "Я ухожу с должности, но не ухожу из политической жизни, и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", – написал он.
Нынешний руководитель Хмельницкой ОДА Лозовой до этого был депутатом Хмельницкого облсовета (VII созыва).