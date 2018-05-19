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Сегодня украинцы отмечают День Европы

Сегодня украинцы отмечают День Европы
Фото из открытых источников

Порошенко выразил уверенность, что "Украина обязательно станет членом большой европейской семьи"

19.05.18 104
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Сегодня, 19 мая, украинцы празднуют День Европы. Этот праздник основан 15 лет назад и отмечается каждую третью субботу мая.

По этому случаю президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook поздравил украинцев, отметив, что Украина обязательно станет членом Европейского Союза.

"Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, общие ценности независимости, демократии и уважения человека и его прав и свобод. И украинцы, без сомнения, - европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: по меньшей мере 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский Союз", - отметил он.

Порошенко также выразил уверенность, что "Украина обязательно станет членом большой европейской семьи".

День Европы - праздник, отмечаемый в странах Европейского Союза 9 мая. В день Европы жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.

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