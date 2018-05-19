Сегодня украинцы отмечают День Европы

Сегодня, 19 мая, украинцы празднуют День Европы. Этот праздник основан 15 лет назад и отмечается каждую третью субботу мая.
По этому случаю президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook поздравил украинцев, отметив, что Украина обязательно станет членом Европейского Союза.
"Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, общие ценности независимости, демократии и уважения человека и его прав и свобод. И украинцы, без сомнения, - европейская нация, которая сделала свой цивилизационный выбор: по меньшей мере 70% наших граждан поддерживают идею вступления Украины в Европейский Союз", - отметил он.
Порошенко также выразил уверенность, что "Украина обязательно станет членом большой европейской семьи".
День Европы - праздник, отмечаемый в странах Европейского Союза 9 мая. В день Европы жители Украины отмечают день общих ценностей, общей истории всех наций континента.