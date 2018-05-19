Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный, - штаб
Ситуация на Донбассе

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный, - штаб

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный, - штаб
Фото из открытых источников

Боевики не прекращают практику обстрелов населенных пунктов и помещений мирных жителей

19.05.18 66
000

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано 11 обстрелов боевиками позиций ВСУ, один украинский военный тяжело ранен в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сообщают в ООС.

На луганском направлении в течение ночи позиции ООС подверглись обстрелам артиллерии, минометов, стрелкового вооружения разных типов и калибров и гранатометов.

"В районе населенного пункта Зализное наши военные снова оказались под обстрелом вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. В сторону наших позиций противник выпустил 18 снарядов этого калибра", - сказано в сводке.

Также четыре обстрела из стрелкового оружия различных типов и калибров, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов были зафиксированы районе Новозвановки, еще один такой обстрел произошел в районе Попасной.

"На донецком направлении в течение ночи было относительно тихо. Лишь около 2:00 ночи боевики в течение 20 минут обстреливали наших защитников в районе Широкино из стрелкового оружия. Но на рассвете в районе Авдеевки противник совершил три обстрела наших позиций с использованием минометов калибров 120 и 82 мм, а также БМП", - сказано в сводке ООС.

По состоянию на 9:00 субботы среди украинских военнослужащих - один ранен.

"Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация о событиях выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое", - сказано в сводке.

В ООС также констатировали, что боевики не прекращают практику обстрелов населенных пунктов и помещений мирных жителей. Так, сегодня, в 06:30, из минометов калибра 120 мм был подвергнут обстрелу населенный пункт Зайцево. По жилищному сектору было выпущено 8 мин. Сейчас уточняются сведения о наличии разрушений и жертв.

Ранее Фокус писал, что на протяжении прошлых суток, 18 мая, противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Донбассе уничтожены двое боевиков, - ООСМеркель продолжает усиленно думать о миротворцах на ДонбассеЮНИСЕФ направил гуманитарную помощь на Донбасс
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 24218
  2. Держи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции 5759
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 7935
  4. Гарант-одиночка. Кому нужен такой Петр Порошенко 8000
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 12206
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4637
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 8398
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 9242
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 6992
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 2572
  1. Пенсионерам с большим стажем пересчитают выплаты 76954 / 77762
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 4015 / 4308
  3. Под Авдеевкой убит полевой командир боевиков "Мамай" 2793 / 3133
  4. Гройсман рассказал, как будут повышать пенсии 2776 / 3672
  5. Структура тарифа. Что должны потребовать киевляне после двукратного повышения стоимости проезда 1590 / 1745
  6. Обстрел Троицкого: боевики убили отца, мать и их 13-летнего сына 1542 / 1711
  7. Не выдумывайте проблемы. Почему антисемитизм — неактуальная угроза для Украины 1405 / 1433
  8. Просто смехотворно. Кому понравится "Дэдпул-2" 1355 / 2672
  9. Российские журналисты попали под обстрел на Донбассе, - РосСМИ 1206 / 1413
  10. Надежда на возвращение. Что происходит с крымскими татарами в Крыму 1184 / 1365
  1. Пенсионерам с большим стажем пересчитают выплаты 97 / 77762
  2. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 20 / 24218
  3. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 16 / 4308
  4. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 6 / 6992
  5. Место в центре. Куда зовет бывший социалист Юрий Луценко 6 / 2627
  6. Оппоблок готов взять на поруки руководителя РИА Новости Украина Вышинского 6 / 431
  7. Структура тарифа. Что должны потребовать киевляне после двукратного повышения стоимости проезда 5 / 1745
  8. Под Авдеевкой убит полевой командир боевиков "Мамай" 5 / 3133
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 120737
  10. Надежда на возвращение. Что происходит с крымскими татарами в Крыму 4 / 1365
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.