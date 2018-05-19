На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный, - штаб

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток зафиксировано 11 обстрелов боевиками позиций ВСУ, один украинский военный тяжело ранен в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сообщают в ООС.



На луганском направлении в течение ночи позиции ООС подверглись обстрелам артиллерии, минометов, стрелкового вооружения разных типов и калибров и гранатометов.



"В районе населенного пункта Зализное наши военные снова оказались под обстрелом вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. В сторону наших позиций противник выпустил 18 снарядов этого калибра", - сказано в сводке.

Также четыре обстрела из стрелкового оружия различных типов и калибров, а также минометов калибра 82 мм и гранатометов были зафиксированы районе Новозвановки, еще один такой обстрел произошел в районе Попасной.



"На донецком направлении в течение ночи было относительно тихо. Лишь около 2:00 ночи боевики в течение 20 минут обстреливали наших защитников в районе Широкино из стрелкового оружия. Но на рассвете в районе Авдеевки противник совершил три обстрела наших позиций с использованием минометов калибров 120 и 82 мм, а также БМП", - сказано в сводке ООС.



По состоянию на 9:00 субботы среди украинских военнослужащих - один ранен.



"Он подорвался на неустановленном взрывном устройстве, пока подробная информация о событиях выясняется. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое", - сказано в сводке.



В ООС также констатировали, что боевики не прекращают практику обстрелов населенных пунктов и помещений мирных жителей. Так, сегодня, в 06:30, из минометов калибра 120 мм был подвергнут обстрелу населенный пункт Зайцево. По жилищному сектору было выпущено 8 мин. Сейчас уточняются сведения о наличии разрушений и жертв.

Ранее Фокус писал, что на протяжении прошлых суток, 18 мая, противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.