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Главная » Страна » Фото Под Харьковом у пенсионера нашли ржавые патроны и гранаты

Фото Под Харьковом у пенсионера нашли ржавые патроны и гранаты

<span class="label red">Фото</span> Под Харьковом у пенсионера нашли ржавые патроны и гранаты
Фото: hk.npu.gov.ua

Он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы

19.05.18 125
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В Харьковской области в гараже 64-летнего мужчины обнаружили большое количество патронов, гранат, тротила и других боеприпасов.

Об этом в субботу, 19 мая, сообщает Нацполиция.

Во время проведения спецоперации сотрудники полиции обнаружили у злоумышленника 1330 патронов, 41 гранату, 10 корпусов снарядов, 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.



По информации экспертов, некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать.



Со слов мужчины стало известно, что он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Открыто уголовное производство.

Ранее на территории Тальновского района Черкасской области у автодороги под мостом полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества Пластид.

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