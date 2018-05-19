Он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы

В Харьковской области в гараже 64-летнего мужчины обнаружили большое количество патронов, гранат, тротила и других боеприпасов.



Об этом в субботу, 19 мая, сообщает Нацполиция.

Во время проведения спецоперации сотрудники полиции обнаружили у злоумышленника 1330 патронов, 41 гранату, 10 корпусов снарядов, 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.





По информации экспертов, некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать.





Со слов мужчины стало известно, что он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.



Открыто уголовное производство.

Ранее на территории Тальновского района Черкасской области у автодороги под мостом полицейские обнаружили тайник с боеприпасами. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества Пластид.