Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).



Об этом он заявил в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 19 мая.



"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать – мы двигаемся вместе в Европу", – сообщил Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.



Ранее Фокус писал, что СНБО Украины принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Ведомство поручило МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил Кабинет министров прекратить участие Украины в уставных органах СНГ и провести инвентаризацию договорной правовой базы, заключенной Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства.

Затем представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент выступает за денонсацию не всех договоров в рамках СНГ. По ее словам, остаться в силе должны соглашения, которые не нарушают интересы государства и важны для развития экономики.