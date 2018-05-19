В киевском метрополитене появился вагон-стадион

Столичный метрополитен оформил один из вагонов в стиле стадиона. Таким оригинальным образом предприятие отметило проведение в Киеве финалов Лиги чемпионов.
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Об этом сообщает киевское метро на своей странице в Twitter.
Go go go! Ole ole ole! Відсьогодні у підземці курсуватиме вагон-стадіон!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 19 мая 2018 г.
Подарунок для пасажирів підготувала компанія Мастеркард спільно з метрополітеном.
Користуйтеся безконтактними картками для оплати проїзду! Економте свій час та встигайте на всі футбольні події у місті! pic.twitter.com/HZxX2HG2PY
Сиденья оформлении в виде мест на трибунах, а на полу футбольное поле. Этот вагон будет ездить по городу в составе одного из поездов.
Финал ЛЧ "Реал"-"Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский", а финал женской Лиги чемпионов - 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Ранее Фокус писал, что в Киеве введут бесплатный проезд для болельщиков с билетами на финальные матчи Лиги чемпионов, которые пройдут с 26 по 27 мая. Расходы на проезд в размере 100 тыс. евро компенсирует городу УЕФА.