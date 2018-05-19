Савченко обзавелась новыми адвокатами

Находящаяся под следствием по подозрению в подготовке терактов народный депутат Надежда Савченко подписала договор с двумя новыми адвокатами – Александром Шадриным и Константином Глобой.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Александра Шадрина.

"15.05 мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18.05 она сняла ограничения на представительство в других органах", – сообщил новый адвокат Савченко.

Шадрин отказался комментировать условия договора с Савченко и размер гонорара.



"Это предмет адвокатской тайны", – заявил он.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката: Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Причиной такого решения они назвали некорректное поведение Веры Савченко, которая вмешивается в рабочий процесс.

Позже Надежда Савченко объяснила свой отказ от адвокатов отсутствием средств для оплаты их услуг.