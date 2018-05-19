Воскресенье будет дождливым и грозовым

В воскресенье, 20 мая, на большей территории страны будет прохладно, ожидаются дожди с грозами.
Таков прогноз синоптика Натальи Диденко.
В Киеве температура воздуха не поднимется выше 20 градусов.
Днем осадки прекратятся, но похолодает до +18 градусов. Ожидаются локальные дожди и грозы.
Температура воздуха на Западе и Севере – +16...+19 градусов, в остальных областях будет теплее, +20...+26 градусов.
На Юге и Востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни.
Напомним, по прогнозам синоптиков, конец мая будет жарким.