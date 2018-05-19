В Одессе в субботу прошел мегамарш в вышиванках.



Более 600 человек собрались на улице Дерибасовской - угол улицы Преображенской, откуда стартовало шествие.

В колонне было много детей, некоторых родители несли на руках. Участники марша несли баннеры "Мегамарш в вышиванках. Одесса", "Одна единая соборная Украина", флаги Украины, флаг с надписью: "Севастополь – это Украина", а также длинный (около 7 м) рушник, пишет Думская.

Колонна прошла по центральным улицам к памятнику Кобзарю, расположенному в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Во время одной из остановок люди выразили поддержку незаконно осужденному в России украинцу Олегу Сенцову.



























Фото: Думская

Напомним, в России незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в тюрьме. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.