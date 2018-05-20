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Экс-народный депутат Артеменко предстанет перед большим жюри в США

Экс-народный депутат Артеменко предстанет перед большим жюри в США
Фото: Andrii Artemenko via Facebook

Ему был представлен список из более чем 140 вопросов

20.05.18 1353
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Экс-народный депутат Украины, который к тому же лишен гражданства Андрей Артеменко допрошен командой специального прокурора США Роберта Мюллера.

Как сообщают мировые СМИ, соответствующее заявление сам Артеменко сделал изданию POLITICO.

Андрей Артеменко рассказал, что агенты ФБР подходили к нему с "различными вопросами" в ходе "по крайней мере" двух интервью о его "встречах и вопросах, которые обсуждались на различных уровнях американского политического устройства".

"Среди них - конгрессмены, сенаторы и представители администрации Белого дома", - добавил он в телефонном разговоре в пятницу, 18 мая, после встречи с членами команды спецпрокурора Мюллера.

При этом Артеменко отказался назвать имена конкретных людей, о которых спрашивало ФБР. В целом, по его словам, ему был представлен список из более чем 140 вопросов, и впоследствии он должен появиться под присягой перед большим жюри 1 июня.

Артеменко привлек внимание американских следователей из-за его попытки установить альтернативный канал для сделки с президентом Трампом, при котором его администрация отменила бы антироссийские санкции, введенные Белым домом при его предшественнике Бараком Обамой.

Напомним, согласно "плану Артеменко", в обмен Кремль должен был вывести свои войска из Донбасса, при этом должен был быть проведен референдум по "передаче Крыма в аренду" на 50-100 лет.

По данному факту Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). Также следствие собрало доказательства, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт этой страны.

В результате в Украине Артеменко лишили депутатского мандата и гражданства.

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