В оккупированном Крыму почти вдвое больше украинских политзаключенных, чем во всей России

Более 40 украинских политзаключенных содержатся в крымских тюрьмах

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации освободить 64 украинских политических заключенных.

Все они в настоящий момент находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в РФ, більше 40 -в окуп Криму.Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців pic.twitter.com/40qrfX5jC3 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 травня 2018 р.

"По меньшей мере, 24 украинца являются политическими заключенными в РФ, более 40 - в оккупированном Крыму. В очередной раз требуем от РФ освободить пленников", - написала она.

Ранее Фокус сообщал, что госдеп США требует от оккупантов Крыма освободить политзаключенного Владимира Балуха, заявив, что отказ ему в медицинском обслуживании является неприемлемым.