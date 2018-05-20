Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев

Более 2 тыс. фанатов мадридского "Реала" вернули свои билеты на финал Лиги чемпионов 2018.

Причиной такого поступка стали повышенные расходы, связанные с поездкой в Киев, сообщает mignews со ссылкой на The Independent. А также проблемы с логистикой.

По данным издания, около 2,2 тыс. фанатов вернули свои билеты, сославшись на логистические проблемы. В частности, предполагается, что поездка в Киев может занять до 34 часов из-за отсутствия достаточного количества прямых рейсов.

Фанаты "Ливерпуля" также сталкиваются с подобными проблемами, поскольку после выхода английской команды в финал рейсы быстро забронировали, а перелет на чартере достигает 1 тыс. фунтов стерлингов.

Часть футбольных болельщиков бронирует рейсы в Польшу (Люблин, Варшава и Краков), чтобы потом оттуда отправиться в Украину. А часть просто отказывается от поездки.

Напомним, в Киеве введут бесплатный проезд для болельщиков с билетами на финальные матчи Лиги чемпионов, которые пройдут с 26 по 27 мая. Расходы на проезд в размере 100 тыс. евро компенсирует городу УЕФА.