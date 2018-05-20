Украина выйдет из всех невыгодных соглашений в рамках СНГ

Украина выйдет из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств, если они не будут соответствовать национальным интересам.

Об этом сегодня, 20 мая, заявил президент Петр Порошенко, выступая в заповеднике "Быковнянские могилы" во время чествования памяти жертв политических репрессий.

"Украина рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей, цивилизованного по вине России не получилось. Москва стремилась превратить содружество в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли бы часы по Спасской башне Кремля", - отметил глава государства.

По словам Порошенко, именно поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ, не стала и не намерена становиться полноценной участницей СНГ.

"Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - добавил он.

Напомним, Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов Содружества независимых государств. Кроме того, президент подчеркнул, что будущее Украины – в Европе.