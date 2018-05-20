В центре Кривого Рога выкосили клумбы с коноплей

На территории парка Гданцевского в Кривом Роге горожане заметили клумбы с коноплей.

Об этом сообщает местное издание 0564.ua.

15 мая на территорию парка не были допущены члены городской комиссии и журналисты. Сегодня, 20 мая, там провели экскурсию для горожан, которые и заметили на двух клумбах участки высаженной конопли.

По словам одого из депутатов городского совета, участки с коноплей были найдены местными жителями, которые и обратились в полицию. Одна из плантаций была обнаружена около стоянки в парке, а вторая - на территории центральной клумбы. Позже депутат стал понятым у полиции.

Плантации убрали, уничтожив 193 куста растения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полтонны марихуаны съели мыши на аргентинском складе

Напомним, в Грузии отменили уголовное наказание за употребление марихуаны. Впрочем, согласно действующему законодательству, хранение марихуаны весом более 70 грамм все еще предусматривает наказание в виде ограничения свободы.