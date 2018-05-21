Оккупанты обстреляли из минометов жилые дома в Зайцево

За прошедшие сутки, 21 мая, интенсивные боевые действия продолжались на светлодарском, горловском, донецком и мариупольском направлениях.
Об этом сообщает штаб ООС.
Оккупанты 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.
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Менее напряженная обстановка была на луганском направлении, где интенсивные боевые действия продолжались преимущественно на "Светлодарской дуге": в районах Троицкое и Луганское.
На горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов тщетно пытался вытеснить с позиций подразделения наших войск.
При этом, оккупанты в нарушение норм международного права вчера, в пять утра 20 мая, открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево.
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На донецком направлении не спадает интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка.
На мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино.
Во время боевых действий за минувшие сутки и сегодня Объединенные силы потерь не имеют.
По данным разведки, трое оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.
Отметим, ранее украинские вооруженные силы нанесли эффектный удар по позициям боевиков на Донбассе.