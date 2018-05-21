В Киеве около 05:40 возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба. Пострадали два человека.
Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что конфликт произошел между двумя компаниями. Словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил.
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Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами.
Фото: kiev.informator.ua
Рядом с местом инцидента разбит пивной бокал, видны следы крови и разбросаны гильзы. В результате - двоих человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, где также следы крови.
Фото: kiev.informator.ua
На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. Ведется следствие.
Ранее Фокус писал, что в Киеве валютные мошенники устроили стрельбу.