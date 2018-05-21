На Донбассе террористы взорвали мост на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч)-Луганск возле поселка Ивановка.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Как пишут в соцсетях, транспорт едет в объезд через населенный пункт Софиевка, а также собщают про объезд через 21 шахту.
Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.
Ранее Фокус писал, что боевики из минометов обстреляли жилые дома в Зайцево.