Прямой дороги к областному центру теперь нет

На Донбассе террористы взорвали мост на трассе Хрустальный (бывший Красный Луч)-Луганск возле поселка Ивановка.



Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как пишут в соцсетях, транспорт едет в объезд через населенный пункт Софиевка, а также собщают про объезд через 21 шахту.

Прямой дороги от Хрустального к Луганску теперь нет.



Ранее Фокус писал, что боевики из минометов обстреляли жилые дома в Зайцево.