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Инфографика Супрун продолжает "развенчивать мифы"

<span class="label red">Инфографика</span> Супрун продолжает "развенчивать мифы"
Ульяна Супрун / Фото: Минздрав

И.о. министра рассказала, как нельзя лечить ожоги

21.05.18 340
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что нельзя покрывать ожоги жиром или листьями алоэ.

Правильное оказание первой помощь при ожогах начинается с устранения контакта с источником ожога, пишет она на своей странице в Facebook.

Кроме того, Супрун советует не прикладывать к ране лед, не обрабатывать ее кремами или другими жирными веществами.

"Снимите одежду или украшения. Если они вблизи пораженного участка. Но если какие-то вещи прилипли к ране, то нельзя отрывать. Рану необходимо прикрыть стерильной повязкой.

Дайте пострадавшему воды, чтобы уменьшить интоксикацию организма. Можно принять обезболивающее, например парацетамол или ибупрофен, которые смогут облегчить болевые ощущения", - пишет Супрун.

При ожогах на лице нужно посадить человека. Это уменьшит отек за счет оттока крови. 

Если ожог небольшой, справиться с ним можно в домашних условиях. Но если возникли волдыри, если место ожога обуглилось или побледнело, а также если поражены лицо, руки или половые органы, стоит набрать "103".

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы украинцам, как уберечься от палящего солнца. Она посоветовала наносить на кожу солнцезащитный крем и всегда иметь при себе бутылку воды.

Ранее и.о. министра вызвала бурные обсуждения в соцсетях из-за "развенчивания мифов". Заявления Супрун о том, что сидеть на холодном не вредно, а дисбактериоза не существует, подняли волну негодования среди медиков и пациентов. 

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