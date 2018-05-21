Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "Заслуженный деятель науки и техники" родной сестре своей жены – Алле Зернецкой. Женщина работает в Национальном педуниверситете имени Драгоманова.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Высоцкая.



"Как думаете, чем таким заслужила госпожа Алла свое новое почетное звание? Что она такого изобрела в сфере изучения русского языка? Или все-таки ничего, а заслуга ее – то, кто у нее сестра? Более похоже на правду", - пишет она.

Как рассказала Высоцкая, Зернецкая специализируется на изучении русского языка. В 1992 году она защитила кандидатскую диссертацию по специальности 13.00.02 – методика преподавания иностранного (русского) языка – и получила степень кандидата педагогических наук.



"В 2015 году, уже будучи родственницей президента, защитила докторскую диссертацию по специальности 10.02.15 – общее языкознание, 10.02.02 - русский язык – и получила степень доктора филологических наук", - добавила журналистка.

Отметим, Петр Порошенко своими ключевыми достижениями на посту главы государства назвал усиление украинской армии, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами.