Королевские стражники, гольф, много подарков и настоящие английские развлечения – вот что значит веселье по-английски.
Главным событием вечера станет розыгрыш автомобиля TOYOTA C-HR HYBRYD среди тех, кто приобрел квартиры в ЖК "Новая Англия".
Но на этом сюрпризы по-английски не заканчиваются – всех гостей ожидает:
- звездная ведущая – Леся Никитюк;
- праздничная шоу-программа;
- известные украинские звезды;
- для детей – волшебная Мэри Поппинс с интересными мастер-классами;
- вкусное меню и именинный торт;
Празднование будет длиться четыре дня:
24 мая, начало в 17.00 – вход по пригласительным (как получить приглашение поинтересуйтесь на официальной странице "Новой Англии" в Facebook).
25-27 мая с 12.00 до 16.00 – комплекс открыт для всех посетителей.
В жилом комплексе можно сделать много ярких фотографий – изысканная архитектура в стиле английской неоклассики, белоснежные фронтоны и балясины на балконах, аккуратные зеленые островки самшита – все это существенно отличает комплекс от существующих в столице. И не удивительно, что более 1500 семей стали резидентами города в городе "Новая Англия".