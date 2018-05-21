Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Новости партнеров В новом реалити "Богач-Бедяк" телеканал ICTV испытает богачей бедностью

Новости партнеров В новом реалити "Богач-Бедяк" телеканал ICTV испытает богачей бедностью

<span class="label">Новости партнеров</span> В новом реалити "Богач-Бедяк" телеканал ICTV испытает богачей бедностью
21.05.18 30
000

ICTV завершил работу над уникальным для украинского телевидения реалити "Богач-Бедняк", которое проверит миллионеров на прочность, а украинцев на доброту. Новый проект в эфире уже в июне.

Говорят, проявить доброту к плохо одетому, бездомному незнакомцу гораздо сложнее, чем к благополучному и представительному. Так ли это на самом деле, разберутся создатели проекта "Богач-Бедняк" – они переоденут богатых в бедных и пустят в люди.

Согласно формату, сразу восемь украинских миллионеров станут участниками необычного и сложного эксперимента – ровно на двое суток они останутся без денег, гаджетов, охраны, помощников и дорогого автомобиля и отправятся в незнакомый город. Задача бизнесменов –  выжить: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

"Самым сложным было уговорить бизнесменов пойти на наш эксперимент. Мы получили больше 50 отказов! – вспоминает продюсер проекта Марина Коваль. – Но таки нашлись смельчаки, которые согласились. И подкупило их именно то, что целью программы было доказать, что в Украине живут самые отзывчивые и добрые люди".

По правилам проекта участники не имеют права рассекречивать свою настоящую личность, поэтому общаясь с людьми, они будут рассказывать вымышленную легенду. Чтобы лучше вжиться в роль они получат дешевую, поношенную одежду, примитивный телефон, бутылку воды и талоны на проезд в общественном транспорте. Во время съемок каждый из богачей по-своему справлялся с новой жизнью без единой копейки. 

"Настоящим открытием для наших героев стало то, что в Украине работодатели обычно предлагают физическую, а не умственную работу. Чтобы выжить, бизнесменам приходилось соглашаться на самые тяжелые условия: копать могилу, торговать свежей рыбой на рынке, работать грузчиками, мойщиками машин, разнорабочими. И за этот тяжелый физический труд им предлагали мизерную оплату. В обычной жизни столько стоит, наверное, секунда работы миллионера", – комментирует продюсер.

Но самым трогательным моментом станет последний день эксперимента, когда, согласно правилам проекта, бизнесмены вернутся к тем, кто проявил к ним доброту, чтобы отдать долги и наградить.

"Никто из тех, кто помогал нашим героям, не знал, кто они, и не рассчитывал на подарки, поэтому встречи были очень неожиданными. В этом заключается главная цель нашего проекта – показать, что ничего так не ценится как проявленная искренняя доброта. Не отказывайте людям в помощи. Никто не знает, но может быть, перед вами – переодетый миллионер", – говорит руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.

Кто из самых успешных людей страны пройдет сложное испытание бедностью и сможет выжить в незнакомом городе, а кто признается, что он неудачник, – смотрите уже в июне на ICTV.

ICTV  – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 1 квартала 2018 года занимает 3 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческим аудиториям. Доля канала (shr%) аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + составила 9,2%, рейтинг (rat,%) – 1,4% . По аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: доля – 9,1%, рейтинг – 1,2%.  ICTV – лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В первом квартале 2018 года доля (shr,%)  по аудитории Мужчины 18-54 в городах 50 тыс.+ составила 12,2%,  рейтинг (rat,%) – 1,7%.  В первом квартале канал посмотрели 31 млн. украинцев (Universe; Cov#).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитории: 18-54 (50+); 14-49 (50+); Universe; М 18-54 (50+).   Период: 01.01.18-31.03.18.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 25333
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7285
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8348
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7698
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 12863
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4875
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 8924
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10531
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7591
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3094
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 57724 / 71278
  2. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 4445 / 5897
  3. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 3021 / 3581
  4. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 2301 / 2499
  5. Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека 1828 / 2269
  6. Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі 1813 / 1991
  7. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 1698 / 8690
  8. Хищная кошка напала на велосипедистов и одного загрызла насмерть 1619 / 1940
  9. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 1618 / 1996
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 1580 / 7285
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 84 / 71278
  2. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 19 / 2499
  3. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 15 / 8690
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 25333
  5. Право на смерть. Сколько стоит ассистированный суицид, и кто пользуется этой услугой 7 / 1064
  6. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 6 / 5897
  7. Маск проанонсировал появление потрясающей двухмоторной Tesla 5 / 474
  8. Украина выйдет из всех невыгодных соглашений в рамках СНГ 5 / 855
  9. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 4 / 3581
  10. Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі 4 / 1991
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.