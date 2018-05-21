ICTV завершил работу над уникальным для украинского телевидения реалити "Богач-Бедняк", которое проверит миллионеров на прочность, а украинцев на доброту. Новый проект в эфире уже в июне.

Говорят, проявить доброту к плохо одетому, бездомному незнакомцу гораздо сложнее, чем к благополучному и представительному. Так ли это на самом деле, разберутся создатели проекта "Богач-Бедняк" – они переоденут богатых в бедных и пустят в люди.

Согласно формату, сразу восемь украинских миллионеров станут участниками необычного и сложного эксперимента – ровно на двое суток они останутся без денег, гаджетов, охраны, помощников и дорогого автомобиля и отправятся в незнакомый город. Задача бизнесменов – выжить: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

"Самым сложным было уговорить бизнесменов пойти на наш эксперимент. Мы получили больше 50 отказов! – вспоминает продюсер проекта Марина Коваль. – Но таки нашлись смельчаки, которые согласились. И подкупило их именно то, что целью программы было доказать, что в Украине живут самые отзывчивые и добрые люди".

По правилам проекта участники не имеют права рассекречивать свою настоящую личность, поэтому общаясь с людьми, они будут рассказывать вымышленную легенду. Чтобы лучше вжиться в роль они получат дешевую, поношенную одежду, примитивный телефон, бутылку воды и талоны на проезд в общественном транспорте. Во время съемок каждый из богачей по-своему справлялся с новой жизнью без единой копейки.

"Настоящим открытием для наших героев стало то, что в Украине работодатели обычно предлагают физическую, а не умственную работу. Чтобы выжить, бизнесменам приходилось соглашаться на самые тяжелые условия: копать могилу, торговать свежей рыбой на рынке, работать грузчиками, мойщиками машин, разнорабочими. И за этот тяжелый физический труд им предлагали мизерную оплату. В обычной жизни столько стоит, наверное, секунда работы миллионера", – комментирует продюсер.

Но самым трогательным моментом станет последний день эксперимента, когда, согласно правилам проекта, бизнесмены вернутся к тем, кто проявил к ним доброту, чтобы отдать долги и наградить.

"Никто из тех, кто помогал нашим героям, не знал, кто они, и не рассчитывал на подарки, поэтому встречи были очень неожиданными. В этом заключается главная цель нашего проекта – показать, что ничего так не ценится как проявленная искренняя доброта. Не отказывайте людям в помощи. Никто не знает, но может быть, перед вами – переодетый миллионер", – говорит руководитель отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.

Кто из самых успешных людей страны пройдет сложное испытание бедностью и сможет выжить в незнакомом городе, а кто признается, что он неудачник, – смотрите уже в июне на ICTV.

ICTV – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 1 квартала 2018 года занимает 3 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческим аудиториям. Доля канала (shr%) аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + составила 9,2%, рейтинг (rat,%) – 1,4% . По аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: доля – 9,1%, рейтинг – 1,2%. ICTV – лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В первом квартале 2018 года доля (shr,%) по аудитории Мужчины 18-54 в городах 50 тыс.+ составила 12,2%, рейтинг (rat,%) – 1,7%. В первом квартале канал посмотрели 31 млн. украинцев (Universe; Cov#).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитории: 18-54 (50+); 14-49 (50+); Universe; М 18-54 (50+). Период: 01.01.18-31.03.18.