ФСБ обвиняет СБУ и помощника Джемилева в экстремистской деятельности в Крыму

ФСБ России обвиняет помощника лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым - помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Р. Чубарова при поддержке СБУ", - заявили в ЦОС ФСБ.

ФСБ обвиняет Велиева в "совершении преступлений по мотивам политической вражды с целью запугивания пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Республики Крым".

В состав группы, кроме Велиева, якобы вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. Их обвиняют в том, что в январе 2018 года они якобы подожгли дом муфтия Крыма Аблаева бутылками с зажигательной смесью.

Ранее в апреле Александр Сташенко был задержан ФСБ на границе с Крымом, после чего исчез.

Напомним, Мустафа Джемилев назвал два варианта, при которых Крым может вернуться в состав Украины. По его мнению, это распад Российской Федерации или смещение Владимира Путина.