В Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. При этом двое школьников находятся в реанимации.



Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: dsns.gov.ua

В школу в Заводском районе приехали химики на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение государственного военизированного аварийно-спасательного отряда ГосЧС Украины.





Жизни детей ничего не угрожает. Эксперты не обнаружили опасных веществ. Школу продолжают обследовать.





На месте работают сотрудники полицейские и медики.

Напомним, ранее во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей. Все они – ученики 2-7 классах. Медики диагностировали у них отравление неизвестным веществом.

Причиной отравления детей в Черкассах могли стать испарения из канализационного коллектора, который расположен рядом со школой. Об этом сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константина Проценко.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун у черкасских детей - ингаляционная токсичная реакция. По ее мнению, отравление произошло локально на территории школы, где проходила линейка. За ее пределами пострадавших нет.