Украина обратилась в международный трибунал из-за Крымского моста

Ходатайство было подано по поручению главы государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву

Украина обратилась в международный трибунал относительно незаконного строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.



Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает УНИАН.



По ее словам, ходатайство было подано по поручению главы государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

По словам Луценко, возведение этого моста осудили США, Великобритания, Канада, Европейский Союз, Организация Североатлантического договора (НАТО).



"Мы видим мировую поддержку Украины в противодействии нарушению морского права", - добавила она.



Она также выразила надежду, что до конца 2018 года будет начато рассмотрение ходатайства Украины, а в 2019 году "мы будем ждать результата".

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

Американский журналист Том Роган в своей статье предложил нанести авиаудар по Крымскому мосту. После чего в РФ обвинили его в призывах к терроризму и возбудили уголовное дело.