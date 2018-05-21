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Ситуация на Донбассе

Видео Боевики обстреляли детский реабилитационный центр в Торецке

<span class="label red">Видео</span> Боевики обстреляли детский реабилитационный центр в Торецке
Фото из открытых источников

Обошлось без жертв

21.05.18 70
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В результате обстрела боевиками Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Торецк  было повреждено здание центра. Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области. Была проведена эвакуация детей, жертв нет.

Утром в Торецкое отделение полиции поступило сообщение от директора центра реабилитации о том, что в ходе обстрела в 06:20 были повреждены окна в здании центра. Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Также в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков в Торецке утром повреждено 7 домов. 

В конце апреля около Лебединского на донецком направлении боевики впервые в 2018 году применили РСЗО БМ-21 "Град". В последний раз боевики применяли реактивные системы залпового огня 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.

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