В результате обстрела боевиками Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Торецк было повреждено здание центра. Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области. Была проведена эвакуация детей, жертв нет.

Утром в Торецкое отделение полиции поступило сообщение от директора центра реабилитации о том, что в ходе обстрела в 06:20 были повреждены окна в здании центра. Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Также в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков в Торецке утром повреждено 7 домов.

В конце апреля около Лебединского на донецком направлении боевики впервые в 2018 году применили РСЗО БМ-21 "Град". В последний раз боевики применяли реактивные системы залпового огня 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.