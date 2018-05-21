Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » ОБСЕ: За неделю зафиксировано 7700 случаев нарушения режима прекращения огня
Ситуация на Донбассе

ОБСЕ: За неделю зафиксировано 7700 случаев нарушения режима прекращения огня

ОБСЕ: За неделю зафиксировано 7700 случаев нарушения режима прекращения огня
Александер Хуг / Фото: 112.ua

Боевики не собираются соблюдать режим прекращения огня

21.05.18 9
000

За неделю в зоне проведения Операции объединенных сил наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 7700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

"Минувшая неделя была не самой худшей за все время конфликта, наши наблюдатели зафиксировали 7700 случаев несоблюдения режима перемирия", - сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в понедельник в Киеве.

Ночью 16 мая и утром 17 мая в районе Светлодарска зафиксировано около 500 взрывов. В районе Горловки 17-18 мая наблюдатели базе слышали 140 взрывов от снарядов, выпущенных из артиллерии и танков.

"16 мая камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), зафиксировала разрыв 20-ти ракет, выпущенных из РСЗО. Ракеты разорвались на подконтрольной Киеву территории", - подчеркнул Хуг. Он отметил, что существует необходимость немедленного разведения сил и средств в районе ДФС.

"Пока силы находятся на расстоянии 200-300 м друг от друга, станция остается эпицентром боевых действий. Без разведения сил и средств она не может функционировать. И около 300 тыс. местных жителей по обе стороны линии разграничения остаются без воды. Без разведения вопрос остановки работы ДФС – это лишь вопрос времени", - как заявил Александр Хуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АТО отменяется. Что даст новый формат проведения военной операции на Донбассе

На прошлой неделе в районе ДФС международные наблюдатели попали под обстрел боевиков . В момент обстрела наблюдатели проводили мониторинг ситуации вблизи линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасного доступа работников ДФС к станции.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 25530
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7402
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8393
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7748
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 12965
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4926
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9023
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10637
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7668
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3187
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 71908 / 74785
  2. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 4972 / 6105
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 3415 / 3931
  4. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 3135 / 3625
  5. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 2478 / 2572
  6. Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі 1957 / 2078
  7. Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека 1955 / 2324
  8. Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины 1825 / 2266
  9. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 1803 / 2054
  10. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 1769 / 2170
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 114 / 74785
  2. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 20 / 2572
  3. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 16 / 8727
  4. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 10 / 3931
  5. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 25530
  6. Право на смерть. Сколько стоит ассистированный суицид, и кто пользуется этой услугой 8 / 1103
  7. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 7 / 2170
  8. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 6 / 6105
  9. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 6 / 363
  10. Украина выйдет из всех невыгодных соглашений в рамках СНГ 5 / 862
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.