ОБСЕ: За неделю зафиксировано 7700 случаев нарушения режима прекращения огня

За неделю в зоне проведения Операции объединенных сил наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 7700 случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

"Минувшая неделя была не самой худшей за все время конфликта, наши наблюдатели зафиксировали 7700 случаев несоблюдения режима перемирия", - сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в понедельник в Киеве.

Ночью 16 мая и утром 17 мая в районе Светлодарска зафиксировано около 500 взрывов. В районе Горловки 17-18 мая наблюдатели базе слышали 140 взрывов от снарядов, выпущенных из артиллерии и танков.

"16 мая камера, установленная в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), зафиксировала разрыв 20-ти ракет, выпущенных из РСЗО. Ракеты разорвались на подконтрольной Киеву территории", - подчеркнул Хуг. Он отметил, что существует необходимость немедленного разведения сил и средств в районе ДФС.

"Пока силы находятся на расстоянии 200-300 м друг от друга, станция остается эпицентром боевых действий. Без разведения сил и средств она не может функционировать. И около 300 тыс. местных жителей по обе стороны линии разграничения остаются без воды. Без разведения вопрос остановки работы ДФС – это лишь вопрос времени", - как заявил Александр Хуг.

На прошлой неделе в районе ДФС международные наблюдатели попали под обстрел боевиков . В момент обстрела наблюдатели проводили мониторинг ситуации вблизи линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасного доступа работников ДФС к станции.