Инфографика Карта военных действий на Донбассе к 21 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 21 мая
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