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Освобождение заложников Кремля

Физическое и психическое здоровье Клыха критически ухудшается, - омбудсмен

Физическое и психическое здоровье Клыха критически ухудшается, - омбудсмен
Фото: ria.ru

Политзаключенный отбывает незаконный срок в Челябинской области

21.05.18 43
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Состояние здоровья осужденного в России украинского политзаключенного Станислава Клыха критически ухудшается.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Состояние физического и психического здоровья гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в Российской Федерации, критически ухудшается. В связи с этим Людмила Денисова обратилась к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой поспособствовать проведению независимого медицинского осмотра осужденного украинскими или зарубежными врачами. А также поспособствовать срочному освобождению Станислава Клыха по гуманитарным причинам", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.

В сентябре 2017 года сообщалось, что Клых находится "на стационарном лечении" в психиатрической больнице города Магнитогорск Челябинской области, РФ.

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