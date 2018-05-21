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Новости партнеров Новая линейка публицистических передач на "5 канале"

С 21 мая в 23:00 "5 канал" в синергии с военным радио "Армия FМ" и в сотрудничестве с блогерским сообществом запускает слот публицистических программ: "Исторический час", "Полиграф" и "Блог-пост"

21.05.18 18
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Владимир Мжельский, шеф-редактор "5 канала": "Мы стремимся  к актуальности и максимальному соответствию требованиям современного осведомленного интеллектуального зрителя, именно поэтому запускаем линейку публицистических проектов. Они станут новым форматом дискуссионных площадок для обсуждения важнейших социальных, исторических, политических и военных тем. Наши зрители достойны знать больше и быть первыми."

Каждый понедельник и каждую среду в 23:00 блогерское сообщество выйдет в прямой телеэфир на "5 канале" в проекте "Блог-пост".

Блогеров можно читать, лайкать, репостить, с ними можно спорить и соглашаться, но зачастую их трудно увидеть. "5 канал" меняет правила- в новом теле-проекте мы открываем лица блогеров и предоставляем им многомиллионную зрительскую площадку для дискуссий, споров, троллинга и "промывания косточек" экспертам, политикам, экономистам и общественным активистам. Дважды в неделю в прямом эфире посмотрите на топ- темы глазами блогеров-  весело, интересно и нестандартно. Главным модератором выступит блогер и историк Юрий Гудыменко.

Каждый вторник в 23:00 гости совместного теле - и радиоэфира будут проходить проверку "Полиграфом".

Честно и без недомолвок вместе с продюсером радио "Армия FM" Яной Холодной военные эсперты будут обсуждать насущные вопросы украинской армии: кадровая политика МО Украины и ГШ ВСУ; обороноспособность современного войска; внедрение стандартов НАТО в систему подготовки украинских военных специалистов; киберугрозы в информационном пространстве административных ресурсов и социальных сетей; изменения в украинском оборонном и гражданском законодательстве; жизнедеятельность подразделений и частей ВСУ; тыловое обеспечение военнослужащих.

"Исторический час" - историко-публицистический проект "5 канала" и радио "Армия FM".

Каждый четверг в 23:00 историки Василий Павлов и Юрий Гудыменко вместе с ведущей и продюсером радио "Армия FM" Яной Холодной в течение часа будут развеивать мифы прошлого. История издавна была неоднозначной, ее по-разному трактовали, а иногда даже переписывали. Тем не менее факты- вещь бесспорная, и наши ведущие ими владеют.

Ежедневно знайте больше и будьте компетентны вместе с "5 каналом".

Пресс-служба "5 канала",
Контактный телефон: 351-77-20

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