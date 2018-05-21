Сестра Сенцова: За неделю голодовки ему никто из политиков не позвонил

Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан, сообщила, что за неделю его голодовки ни один политик ему не позвонил. В интервью Громадському радіо Каплан сказала, что "активизировались активисты, но из политических структур — за больше, чем неделю ни один политик не позвонил. Из любых политиков, украинских в первую очередь".

Каплан отметила, что для нее решение Сенцова начать бессрочную голодовку было неожиданным. По ее словам, это "шаг отчаяния". Сестра Сенцова также отметила, что в письмах к нему она "писала одно и то же, что проходят акции, переговоры и так далее. Но врать ему насчет того, что реально делаются какие-то шаги, я не могу. Мне как говорили политики, "мы работаем над этим, мы делаем все возможное".

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Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. По его словам, он прекратит голодать только после того, освобождения всех 64 украинских политзаключенных в России. Заявление об этом решении он передал начальнику колонии. 10 мая была четвертая годовщина, как Олега Сенцова арестовали в оккупированном Крыму под надуманным обвинением в подготовке террористического акта. В 2015 году российский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.