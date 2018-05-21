Правоохранители подозревают его в мошенничестве на сумму 17,28 миллионов долларов

Экс-депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко вручили обвинительный акт.

Об этом сообщает информагентство "УНН" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"Сегодня Мартыненко вручили обвинительный акт", - сказали в САП.

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В прокуратуре добавили, что после того как остальным фигурантам в этом производстве будут вручены обвинительные акты, оно будет передано в суд.

Напомним, 20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц - бывшего народного депутата четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника - первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.