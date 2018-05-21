В Киеве за неделю число пациентов с гриппом и ОРВИ возросло на 1000 человек

За минувшую неделю киевские медработники зарегистрировали 8193 пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На прошлой неделе их количество было 7213 человек, что составляет 12% роста заболеваемости.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. По его словам, "в столице за 20-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 8193 больных гриппом и ОРВИ (за 19-ю неделю заболело 7213) и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 12%".

Поворозник также отметил, что "сейчас показатель заболеваемости составляет 280 (за 19-ю неделю - 246,5) и ниже эпидемического порога на 38,3%".

По сравнению с предыдущей неделей взрослых в Киеве заболело 2675 человек (рост на 17,4%), детей - 5518 (рост на 9,3%). В структуре заболеваемости дети составляют 67,4%, а на предыдущей неделе - 69,4%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 10,4%: 1824 случаи, составляет 33,1% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.