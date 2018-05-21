Защита подала апелляцию на арест руководителя РИА Новости-Украина Вышинского

Защита руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве 17 мая, подала апелляционную жалобу. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский в интервью Интерфакс-Украина.
"Да, подана апелляционная жалоба… в Апелляционный суд Херсонской области", - сказал адвокат.
Апелляция была отправлена по почте в этот понедельник, а во вторник, 22 мая, будет подана непосредственно в суд. Доманский выразил надежду, что в течение 5 дней суд назначит дату рассмотрения данной апелляционной жалобы.
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА Новости-Украина, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.