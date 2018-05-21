Вышинского могут обменять на Сенцова, - МИД

Редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского могут обменять на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Такую возможность рассматривают в министерстве иностранных дел Украины, передает "РБК-Украина".

"Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей, потому что если бы мы объявляли заранее, то, поверьте, и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы освобождены. Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", - ответила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца на вопрос о возможном обмене украинского режиссера на Вышинского.

Она также добавила, что Российская Федерация блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову. За последний год было более 20 таких обращений.

"Мы каждый день давим на РФ путем направления этих нот, обращений. Также мы ставим этот вопрос на всех международных площадках - ООН, ОБСЕ", - отметила Беца.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА Новости-Украина, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".