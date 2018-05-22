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Ситуация на Донбассе

Оккупанты пытались наступать на освобожденное Южное

Оккупанты пытались наступать на освобожденное Южное
Фото из открытых источников

Во время боевых действий 2 наших защитников погибли и 9 были ранены

22.05.18 177
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За прошедшие сутки, 21 мая, боевые действия на Донбассе продолжались вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На луганском направлении противник активизировался в районе населенного пункта Троицкое.

На донецком направлении активная оборона бойцами ВСУ продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка.

Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

За прошедшие сутки враг 53 раза нарушал режим прекращения огня, из них 30 раз применял 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций.

У Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы украинских позиций прекратились. Кроме того, противник пытался вытеснить украинских воинов из освобожденного Южного, и атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по Торецку.

Во время боевых действий 2 наших защитников погибли, и 9 были ранены. Сейчас всех раненых эвакуированы в госпиталь где им оказана квалифицированная медпомощь.

По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков из состава российско-террористических войск. За текущие сутки, 22 мая, потерь нет.

По данным совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по населенному пункту Зайцево.

Ранее Фокус писал, что украинские военнослужащие освободили от оккупантов село Южное Донецкой области.

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