В Украине стартовало ВНО

В школах Украины во вторник, 22 мая, началась основная сессия внешнего независимого тестирования (ВНО).
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Так, 22 мая в 11:00 начинается тестирование по математике.
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Допуск участников к пунктам тестирования происходит при наличии сертификата внешнего тестирования, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, а также приглашения-пропуска.
При отсутствии сертификата, удостоверяющего документа или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт прохождения тестирования не допускается.
Центр советует абитуриентам иметь с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также по желанию прозрачную бутылку с питьевой водой.
Отмечается, что в течение времени, отведенного на написание теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.
Участникам тестирования во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.
Внешнее тестирование-2018 пройдет 22 мая - 13 июня, а дополнительная сессия тестирования - со 2 по 11 июля.
Напомним, 6 февраля в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году.