В Чернобыльской зоне поймали четырех туристов-экстремалов

Правоохранители задержали четырех человек, которые незаконно проникли в зону отчуждения и обязательного отселения.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Среди задержанных - двое украинцев и двое граждан Беларуси. Они попали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, против правонарушителей составлены протоколы по ст.46-1 КоАП.
Задержание провели сотрудники отдела пограничной службы "Иванкив" Житомирского отряда и представители Национальной полиции.
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Напомним, в чернобыльской зоне заработала солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Станция находится рядом с реактором №4, и ее энергии должно хватить для обеспечения 2 тысяч домов.