Чехия упростит трудоустройство для украинцев

В Чехии стране готовят программу, благодаря которой ускорится трудоустройство украинцев.

Об этом заявил чешский министр труда Ярослав Немцов, сообщает Radio Praha.



По ее словам, на сегодняшний день в Чехии рекордная нехватка рабочей силы: вакантными остаются более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники соцсферы и рабочие средней технической квалификации, строители.

"Сотрудников из Чехии просто невозможно найти на рынке труда, и поэтому нам действительно нужно нанимать рабочих из-за рубежа. Мы в первую очередь обратились к Украине, потому что страна культурно и традиционно близка нам", − сказала Немцова во время визита в посольство Чехии в Украине и генеральное консульство во Львове.



В рамках соглашения между странами предполагается, что 19600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.



Отмечается, что из 374 тысяч иностранцев в Чехии работает около 70 тысяч украинцев.

Напомним, ранее чешские работодатели призвали правительство в Праге упростить процедуру найма рабочей силы из Украины. Открытое письмо с таким призывом в адрес премьер-министра страны Богуслава Соботки направили "Союз работодателей Чехии", "Торгово-промышленная палата Чешской Республики" и "Конфедерация чешской промышленности".