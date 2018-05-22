Порошенко упростил ввоз в Украину импортных авто

Закон был принят с учетом внесенной председателем комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.



Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.

Закон возвращен с подписью главы государства 21 мая. Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "Про некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление". Это отменяет обязанность иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.



Тем не менее такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Закон был принят с учетом внесенной председателем комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, которые ввозятся в Украину в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, продажи подержанных импортных автомобилей в марте увеличились на 87% - до 7,4 тыс. автомобилей в сравнении с аналогичним периодом 2017 года.