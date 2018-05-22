"Укрзализныця" выполнила 25% работ по строительству ж/д между Киевом и "Борисполем"

Укрзализныця выполнила почти 25% общего объема работ по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В частности, разработан проект строительства железнодорожной ветки, проведены работы по землеотводу, начато формирование земляного полотна и техническая укладка решетки.
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Кроме того, перевозки по данному маршруту на уровне 3,8 млн пассажиров Укрзалиныця прогнозирует уже в 2019 году.
"Согласно предварительным данным, объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 2019 году составит 3,8 млн пассажиров с дальнейшим увеличением в 2020 году до 4,1 млн, в 2021-м - почти до 4,4 млн", - сообщает компания.
В дальнейшем планируется возвести железнодорожный мост длиной 272 м над автотрассой Киев - Харьков, построить пассажирские платформы с навесами возле аэропорта "Борисполь", полностью обустроить земполотно и проложить новые железнодорожные колеи общей протяженностью 3,7 км.