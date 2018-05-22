В районе поселка Троицкое на Светлодарской дуге уничтожена передовая позиция оккупантов.
По словам волонтера Юрия Мысягина, террористы обстреливали передовые позиции в зоне ответственности 54-й бригады.
Фото: facebook.com/people/Юрий-Мысягин
"Боевая группа К-2, входящая в состав бригады, была вынуждена отреагировать мгновенно, в небо сразу был поднят беспилотник. Было определена конкретная позиция, откуда по нам ведется обстрел", - говорится в сообщении на Facebook.
Фото: facebook.com/people/Юрий-Мысягин
"Ответным и точным огнем, причем с трех разных позиций: из БМП-1, ЗУ-23-2 и ПТУРа, который стал контрольным выстрелом, позиция была уничтожена полностью. Опорник выгорел и обвалился", - добавил Мысягин.
Ранее Фокус писал, что украинские военнослужащие освободили от оккупантов село Южное Донецкой области.