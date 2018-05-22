В Харькове из-за распыления газа из школы госпитализировали 15 учеников

В Харькове в школе №3 из-за распыления неизвестного газа 31 ребенок обратился за помощью к врачам, из них 15 направлены в больницу.



Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает "Интерфакс-Украина".



"На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была на месте через 4 минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школах

По информации Управления здравоохранения Харьковской ОГА, состояние здоровья школьников - средней тяжести. Среди симптомов – слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания выясняются.



"Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - заверили в ОГА.



В указанной школе в настоящее время дежурят медики, проводится профилактический осмотр учеников.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей.

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию.