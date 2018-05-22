Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В Харькове из-за распыления газа из школы госпитализировали 15 учеников

В Харькове из-за распыления газа из школы госпитализировали 15 учеников

В Харькове из-за распыления газа из школы госпитализировали 15 учеников
Фото: соцсети

На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи

22.05.18 294
1700

В Харькове в школе №3 из-за распыления неизвестного газа 31 ребенок обратился за помощью к врачам, из них 15 направлены в больницу.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает "Интерфакс-Украина".

"На место были направлены 6 бригад экстренной медицинской помощи. Первая бригада была на месте через 4 минуты. Осмотрен 31 ребенок, из них 15 направлены в областную детскую клиническую больницу №1", -  сообщил он.

По информации Управления здравоохранения Харьковской ОГА, состояние здоровья школьников - средней тяжести. Среди симптомов – слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания выясняются.

"Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами", - заверили в ОГА.

В указанной школе в настоящее время дежурят медики, проводится профилактический осмотр учеников.

Напомним, в начале мая во время линейки в школе №8 в Черкассах резко ухудшилось самочувствие у некоторых школьников. 15 детей потеряли сознание. Всего в больницы было доставлено 50 детей. 

21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного газа с резким запахом в школе эвакуировали 400 учеников, 36 детей направили в больницу для уточнения состояния. Двое школьников попали в реанимацию. 

17
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Минобразования прокомментировали систематические отравления газом в школахНафтогаз повышает цену газа второй раз за веснуОпять газ: из школы в Николаеве эвакуировали 400 учеников
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 26080
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7945
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8511
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7885
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 13244
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5023
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 9271
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10962
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7925
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3431
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 58168 / 78968
  2. В курортном Бердянске вода превратилась в зеленую жижу 4195 / 4650
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 3721 / 4174
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 3420 / 3581
  5. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 2784 / 6894
  6. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 2537 / 2624
  7. Еще одна европейская страна хочет поставок российского газа в обход Украины 2322 / 2693
  8. Рядом с Елизаветой II и вместе с детьми: появились официальные фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 2257 / 2514
  9. Нафтогаз повышает цену газа второй раз за весну 2219 / 2526
  10. Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека 2018 / 2375
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 79 / 78968
  2. Голодовка Сенцова. Как Украина теряет и своих сыновей, и свой имидж 16 / 2624
  3. Порошенко присвоил родной сестре своей жены почетное звание 11 / 4174
  4. Свадебный переполох. Почему бракосочетание Гарри и Меган привлекло такое внимание 8 / 3581
  5. Суд Бога – это суд Ума. Как философ из Подляшья вдохновил Вольтера, Джона Локка и отцов-основателей США 7 / 403
  6. В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова 6 / 768
  7. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 5 / 2145
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 5 / 26080
  9. Карта военных действий на Донбассе к 18 мая 4 / 1007
  10. В Карпатах достроили тоннель в Европу 4 / 4856
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.