Украина обязана снять мораторий на продажу земли по решению европейского суда

Европейский суд по правам человека признал мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушающим Европейскую конвенцию по правам человека.

Об этом говорится в решении суда принял по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины".

Напомним, двое граждан Украины подали жалобу в ЕСПЧ по поводу запрета на продажу земли. В заявлении они указали, что мораторий нарушает их право собственности, не позволяя распоряжаться ею на свое усмотрение.

В решении суда говорится, что земля раздавалась в основном работникам колхозов, а запрет на продажу якобы считался временным.

"Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между общими интересами общества и имущественными правами заявителей", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

"Также непонятно, почему не такие жесткие ограничительные меры были бы менее эффективными для достижения тех же целей", - отмечается в решении.

Суд постановил, что украинское правительство должно принять законодательные меры для обеспечения необходимой справедливости баланса для владельцев сельскохозяйственных земель, хотя это не значит, что Украина должна немедленно ввести неограниченный рынок сельскохозяйственных угодий.

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Напомним, решения ЕСПЧ обязательны для выполнения государствами-членами Совета Европы. Но сами по себе они не вносят изменений в законодательство стран. ЕСПЧ может только обязать национальные власти провести изменения.