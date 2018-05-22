Закон об Антикоррупционном суде может быть принят в начале июня, - Геращенко

Если ВРУ решит рассматривать все 2 тысячи поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, то решение может быть принято в начале июня.
Об этом сказала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНИАН.
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По ее словам, если будет найдено компромиссное решение, в частности, по вопросу полномочий международного совета экспертов, тогда закон может быть принят еще на этой неделе.
"Если будет принято решение идти по поправкам, а там, хочу напомнить, почти 2 тыс. поправок, тогда это займет несколько дней, и мы примем закон в первую неделю июня", - отметила Геращенко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко предположил, что закон об Антикоррупционном суде может быть принят мае. Такой же прогноз о судьбе закона давал и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.