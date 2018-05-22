В Харькове ветераны АТО получили документы на землю

В Харькове 201 ветеран АТО получил документы на владение землей. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.
"Участники АТО имеют первоочередное право получения земли как по законодательству, так и с точки зрения морали и человечности, надеюсь, что это выражение благодарности от государства принесет вам хоть толику удовлетворения", - заявил и.о. председателя Госгеокадастра Александр Колотилин во время выдачи документов.
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Напомним, что АТО на Донбассе официально закончилась 30 апреля и на смену пришла Операция объединенных сил (ООС). В соответствии с нововведениями в зоне боевых действий на востоке Украины будет действовать особый порядок, и командование операцией перейдет к объединенному оперативному штабу ВСУ.