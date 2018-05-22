Президент Эстонии посетит Донбасс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ближайшее время посетит Донбасс.



Об этом заявила сама Кальюлайд, передает "112 Украина".



"Конечно, я посещу восточные регионы Украины именно для того, чтобы убедиться, что конфликт находиться в горячей стадии, что это не замороженный конфликт. Это тот конфликт, который ежедневно влияет на жизнь людей, и, что этот конфликт, который угрожает всей Европе", – отметила Кальюлайд.



Кроме того, она добавила, что привезла с собой эстонских инвесторов, которые "хотят увидеть возможности и перспективы деятельности в Украине".



В то же время президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter написал, что Керсти Кальюлайд станет первой из лидеров иностранных государств, кто посетит зону боевых действий на Донбассе.

Пані Президент @KerstiKaljulaid стане першою Главою іноземної держави, яка відвідає Донбас та лінію розмежування, особисто зустрінеться з українськими воїнами, тимчасово переміщеними особами. pic.twitter.com/OaSeXQBGgi — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 мая 2018 г.

Отметим, сегодня, 22 мая, в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Эстонии.