Бугский лиман снова принадлежит Украине

Прокуратура Николаевской области вернула в государственную собственность часть донной поверхности Бугского лимана.
Надзорное ведомство прекратило коммерческое использование объекта, который принадлежит к внутренним морским водам Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуратуре удалось доказать незаконность пребывания в пользовании общества части донной поверхности Бугского лимана, которая относится к внутренним морским водам Украины, и невозможность пребывания в аренде частных юридических лиц внутренних морских вод", - подчеркивается в сообщении.
В прокуратуре отметили, что дело неоднократно рассматривалось хозяйственными судами различных инстанций Киева.
"Однако только 17 мая 2018 года Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда Украины подтверждена законность и обоснованность позиции прокурора и указано, что фактически в 2015 году Николаевской областной государственной администрацией в аренду обществу передано именно водный объект общегосударственного значения, а не земельный участок", - констатировали в прокуратуре.
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Напомним, Фонд госимущества (ФГИ) продал остававшиеся в собственности государства 25% блокпакетов нескольких облэнерго их мажоритарным собственникам.