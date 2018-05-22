Весенний формат, новая концепция, более 200 фильмов и шесть фестивальных локаций — 47-я "Молодость" обещает удивить! В этом году организаторы ориентируются на молодежь. Так, "Мастерская талантов" обогатилась интересными воркшопами. Все они бесплатные при предварительной регистрации. Ежедневные мастер-классы и лекции помогут украинским специалистам получить новые знания для работы над фильмами. А еще tучастников ждут зарубежные лекторы: итальянский композитор Франко Эко и шведский режиссер Изабелла Эклёф.

В этом году фестиваль впервые сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста. Партнерами "Мастерской талантов" стали European Cinema Foundation и "FILM.UA Факультет", который подготовил серию встреч с опытными кинематографистами. Порадует посетителей и 4-часовой мастер-класс от Drone.UA. Все это в Доме образования и культуры "Мастер Класс" с 28 мая по 2 июня. Секреты съемок экшн-эпизодов, новые технологии в кино, киноязык и способы его интерпретации. Ответами на эти вопросы поделятся опытные кинематографисты.

28 мая (19:00-21:00) — мастер-класс Алексея Смоляра "Работа второго режиссера".

Алексей Смоляр , второй режиссёр фильмов "Дикое поле", "Кома", "Землетрясения"

Среди его киноработ — "Дикое поле", "Кома", "Землетрясения", множество рекламных роликов, музыкальных клипов и короткометражек. Во время мастер-класса режиссер сравнит опыт работы в Украине, Америке и Азии. Расскажет, как выйти из сложных ситуаций при создании картины, а также поделится особенностями съемок экшн-эпизодов.

29 мая (19:00-21:00) — мастер-класс Юрия Прилипко "Технологии и креатив".

Юрий Прилипко, продюсер, директор POSTMODERN и Digital Cinema Ukraine

Среди последних его работ в качестве продюсера — "Полина", "Сторожевая застава", "Незламна" и сериал "Нюхач". Юрий подробно расскажет о связи кино с играми и образовании с помощью новых технологий.

30 мая (19:00-21:00) — мастер-класс Ярослава Пилунского "Киноязык".

Ярослав Пилунский, кинооператор

Известный украинский кинооператор и руководитель проекта "Желтый автобус" — образовательной программы помощи детям-переселенцам и ребятам из зоны боевых действий. Среди работ оператора — клипы для ТНМК, Green Grey, The Hardkiss, Тины Кароль, а также фильмы "Братья", "Последняя исповедь" и "Вавилон-13". Ярослав поделится секретом создания собственного киноязыка.

1 июня (19:00-21:00) — мастер-класс Любови Крохмальной "Вывод кинопроекта на международный рынок".

Любовь Крохмальная, руководитель направления по развитию международного копродакшна, Media Resources Management

Уже два года она успешно представляет различные кинопроекты на международных форумах и рынках. Во время мастер-класса Любовь расскажет о том, как вывести проект на глобальный рынок, чтобы его заметили продюсеры, дистрибьюторы и сейлз-агенты.

Новые саундтреки для новых горизонтов. Кино в будущем.

Франко Эко — один из гостей "Мастерской талантов".

Кинокомпозитор (Италия)

Украинский зритель знает его как автора саундтрека к фильму "Червоний" — историческому боевику о воине УПА. Это будет уже второй визит итальянца в Украину. Со своей лекцией композитор выступит 29 мая (14:00-16:00). Франко расскажет о роли саундтрека в кино, а также о сотрудничестве с композиторами и кинематографистами в Италии и Украине.

Кроме того, на 47-м КМКФ "Молодость" представят специальную программу нового итальянского кино Focus Italia. Зрители увидят новейшие ленты с Аппенинского полуострова от режиссеров, отмеченных самыми престижными кинопремиями мира.

Как сделать искусство из своей жизни?

Этот вопрос задает слушателям шведский режиссер Изабелла Эклёф.

Кинорежиссёр (Швеция)

29 мая (12:00-14:00) гостья проведет в столице лекцию по сценарному мастерству. Она также привезет в Киев свой дебютную картину — пляжный триллер "Выходной"

Кадр из фильма "Выходной"

Хаос войны языком кино. Как авторам фильмов преодолеть вызовы в показе вооруженных конфликтов XXI века?

В этом году Molodist Talent Workshops обратила внимание на тему войны через призму кино. Впервые к "Мастерской талантов" 47-й "Молодости" присоединился Международный комитет Красного Креста. 30 мая (14:00-16:00) — воркшоп Питера-Яна де Пью и Миладина Богетича.

Питер-Ян де Пью, независимый фотограф,писатель, видеограф (Бельгия)

Миладин Богетич, представитель МККК

Бельгийский видеограф Питер-Ян де Пью и Миладин Богетич из МККК расскажут о влиянии вооруженных конфликтов на гражданское население, поиске человеческих историй для фильма и балансе между объективностью и субъективностью во время войны. Гость из Бельгии поделится опытом военных съемок в Афганистане (для документального фильма "Земля просветленных") и в Украине.

Фоторобота Питера-Яна де Пью

Зрители смогут задать свои вопросы спикерам и обменяться мнениями.

2 июня (13:30-17:30) — эксклюзивный мастер-класс от компании Smart Trading, официального импортера продукции DJI в Украине.

Фото дроны

Участники мероприятия получат советы по выбору дрона и рекомендации от профессионалов беспилотных технологий. А еще будет возможность на практике отточить свои навыки аэрофотосъемки вместе с пилотами DroneUA. Показательный полет беспилотников проведут на Почтовой площади. С помощью специальных очков желающие смогут почувствовать себя пилотом дрона и увидеть исторический центр Киева с высоты птичьего полета. Участников мастер-класса также ждут эксклюзивные призы, бонусы и сертификаты DJI.

31 мая (14:00-16:00) — круглый стол с Олесей Анастасьевой "Украинское кино в украинских кинотеатрах: проблемы и успехи".

Олеся Анастасьева, журналист, член Общественного совета при "Госкино"

Среди спикеров будут как директора известных сетей столичных кинотеатров, так и кинопродюсеры: Сергей Лавренюк ("DZIDZIO Контрабас", "Женщина на войне", "11 детей из Моршина"), Владимир Филиппов ("Гнездо горлицы", "Червоний" и "Сломя голову"), Иван Букреев ("Инфоголик").

Заполнить анкету регистрации и ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте "Молодости" и на официальной странице фестиваля в Facebook. Языки лекций: украинский, русский, английский. Место проведения: Дом образования и культуры "Мастер Класс", ул. Богдана Хмельницкого, 57-б.