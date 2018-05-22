Дело о предложении взятки Супрун вернули на доработку в НАБУ

Дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун вернули на доработку в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), сообщает 112.ua.

"Не объявили подозрение. Была изменена группа прокуроров по этому делу с целью избежания различных толкований в связи с теми событиями. И новая группа прокуроров, старший группы, первый заместитель Грищук (Максим Грищук - ред.) вернул в НАБУ на доработку это производство, потому что и этот процессуальный руководитель, как и предыдущий, не видят оснований для объявления подозрения, по состоянию на сейчас", - пояснил Холодницкий.

Он также добавил, что статья в деле осталась прежней - мошенничество.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево - Святошинского района Александр Богачев предлагал Супрун взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для одной из больниц Вышгорода.

Позже появилось видео, как исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульянае Супрун предлагают взятку в виде кварты в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.